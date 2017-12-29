Открыли движение на Сходненской улице в Москве, где автобус протаранил остановку

В Москве на Сходненской улице восстановили движение транспорта. Оно было ограничено в районе дома 37, где произошла авария с автобусом, который наехал на остановку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, сейчас движению транспорта ничего не мешает.

Напомним, утром в пятницу, 29 декабря, автобус врезался в остановку на Сходненской улице. В результате ДТП пострадали три человека. Они находятся в больницах. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести.

В полиции сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, поскольку пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Водитель этого авто уже задержан. У мужчины была лицензия на осуществление таксомоторной деятельности, выданная в Московской области.