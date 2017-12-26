Бастрыкин взял на контроль расследование дело о покушении на убийство водителя автобуса

Следственными органами Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, вчера, 25 декабря, напротив дома 68 по Октябрьской набережной в результате дорожного конфликта 44-летний уроженец Азербайджана вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в Кировск Ленинградской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По словам Петренко, ход расследования дела взят на личный контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным. Следователям ГСУ комитета по северной столице поручено в кратчайшие сроки задержать нападавших, установить мотивы преступления и собрать доказательственную базу вины подозреваемых.