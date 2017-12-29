Задержан таксист, спровоцировавший наезд автобуса на остановку в Москве

Департамент транспорта Москвы сообщил о задержании водителя, который мог стать виновником ДТП на Сходненской улице. Напомним, утром в пятницу, 29 декабря, автобус врезался в остановку. Пострадали три человека. В полиции сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, поскольку пытался избежать столкновения с другим автомобилем. И вот теперь сообщается о задержании этого водителя. У мужчины была лицензия на осуществление таксомоторной деятельности, выданная в Московской области.