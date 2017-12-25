В Москве возбуждено дело по факту ДТП с автобусом, съехавшим в подземку

В Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По версии следствия, днем 25 декабря 2017 года маршрутный автобус въехал в подземный переход, расположенный вблизи станции метро "Славянский бульвар" в Москве. "В результате пострадали более десяти пешеходов, из них четверо скончались на месте происшествия, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы,высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. Несмотря на попытки водителя остановить автобус, тормозная система не сработала, и автобус продолжил движение.

На месте ЧП проводится опрос очевидцев трагедии. Следователи намерены изучить техническую документацию на транспортное средство.

Напомним, что версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.

В результате пострадали не менее 15 человек, четыре человека погибли - по данным Mash, опознаны Елена Михайлова и Артем Карпов. Кроме того, среди погибших женщина без документов, на вид около 50 лет, и 17-летняя девочка, которая шла в музыкальную школу.