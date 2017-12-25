"Снял с ручника и уже не смог остановить". Водитель автобуса, съехавшего в подземку, рассказал свою версию

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. По его словам, которые приводит телеграм-канал Mash, водитель попытался пропустить подъехавшую маршрутку, но не справился с управлением.

"Я подъехал на остановку "Славянский бульвар" , это конечная остановка. У меня в салоне было 3 человека, и я на посадку должен был ждать еще 15 минут. Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка автомат, поэтому ничего не смог сделать больше", - рассказал водитель органам следствия.

58-летний водитель имеет стаж работы в Одинцовской транспортной компании 30 лет, нареканий к нему не было. Он тоже пострадал в результате этой аварии.

Напомним, что версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.

В результате пострадали не менее 15 человек, четыре человека погибли - по данным Mash, опознаны Елена Михайлова и Артем Карпов. Кроме того, среди погибших женщина без документов, на вид около 50 лет, и 17-летняя девочка, которая шла в музыкальную школу.