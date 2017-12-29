"ГАЗ" проведет экспертизу автобуса, въехавшего в остановку на "Сходненской"

Специалисты производителя автобуса, въехавшего в остановку в столице, направлены на место для изучения обстоятельств происшествия.

"По предварительным данным, наезд на остановку был допущен при попытке водителя уйти от столкновения с другим транспортным средством. Для уточнения данных представители "Группы ГАЗ" проведут детальную экспертизу технического состояния автобуса", - говорится в сообщении группы.

Отмечается, что автобус проходил регулярное плановое обслуживание в официальных сервисных центрах. Нареканий к тормозной системе и другим ключевым узлам и агрегатам машины не было. Также в "ГАЗ" добавили, что системами видеонаблюдения и видеофиксации при поставке такие автобусы не оснащались.

Между тем, по данным ТАСС, момент наезда автобуса на останову запечатлен на камерах видеонаблюдения. В настоящее время записи камер изъяты сотрудниками полиции.

Напомним, утром в пятницу, 29 декабря, автобус врезался в остановку на Сходненской улице. Пострадали три человека. В полиции сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, поскольку пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Водитель этого авто уже задержан. У мужчины была лицензия на осуществление таксомоторной деятельности, выданная в Московской области.