Неизвестные на микроавтобусе прорвались на территорию России из Финляндии

Неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии.
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В ходе конфликта пострадал сотрудник таможни, он не получил серьезных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Инцидент произошел после прохождения погранконтроля. Люди на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ.
Сейчас пункт пропуска работает в штатном режиме, проводятся оперативные мероприятия. Уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.