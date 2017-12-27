Неизвестные на микроавтобусе прорвались на территорию России из Финляндии

Неизвестные на микроавтобусе прорвались через пограничный пункт пропуска Торфяновка на границе России и Финляндии.

В ходе конфликта пострадал сотрудник таможни, он не получил серьезных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Инцидент произошел после прохождения погранконтроля. Люди на микроавтобусе без прохождения таможенного контроля въехали с пункта пропуска на территорию РФ.

Сейчас пункт пропуска работает в штатном режиме, проводятся оперативные мероприятия. Уточняется, было ли у пассажиров микроавтобуса оружие.