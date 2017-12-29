Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда автобуса на остановку в Москве

ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело в связи с аварией автобуса на северо-западе Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"По предварительным данным, утром 29 декабря 2017 года водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро Сходненская в городе Москве, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате чего пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести", - сообщили в СКР.

В полицейском главке сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, поскольку пытался избежать столкновения с другим автомобилем, нарушившим правила. Сообщалось, что водитель, спровоцировавший аварию, задержан.

Напомним, это уже второй подобный инцидент в Москве за минувшую неделю. 25 декабря автобус врезался в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Погибли четыре человека, пострадали 11.