Пострадавшие в аварии с автобусом в Москве находятся в состоянии средней степени тяжести

Стали известны подробности о пострадавших в аварии с автобусом на Сходненской улице в Москве.

Ранее сообщалось, что пострадали двое мужчин и женщина. Все – среднего возраста. Мэр Москвы Сергей Собянин в твиттере сообщил, что все они госпитализированы. "Их состояние медики оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести", - рассказал градоначальник.

В первые минуты после аварии СМИ сообщили о двух погибших, но эту информацию позже опровергли в МВД и МЧС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, СКР возбудил уголовное дело, а департамент транспорта Москвы сообщил о задержании таксиста, который мог спровоцировать аварию своим маневром.

Напомним, 25 декабря похожая авария произошла недалеко от метро "Славянский бульвар". Тогда автобус врезался в подземный переход. Погибли четыре человека, пострадали 11.