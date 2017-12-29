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Автобус врезался в остановку в Москве

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Новости
29.12.2017 10:39 Мск (12:39 Екб)
политика
МВД: водитель автобуса, врезавшегося в остановку в Москве, не справился с управлением
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автобус остановка Сходненская улица (2017) | Фото:twitter.com/Repvbblica

В СМИ появилась информация о пострадавших в ЧП с автобусом на северо-западе Москвы. "Лайф" сообщает фамилии трех пострадавших: Глазков Н., 40 лет, Васильев А., 31 год, Симонова И., 52 года.
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Появился и первый официальный комментарий МВД. "Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет, по предварительным данным, пострадали 3 человека. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного полицейского главка.

автобус остановка Сходненская улица|Фото:twitter.com/Repvbblica

С опровержением информации о погибших выступило и столичное управление МЧС: "В ДТП с автобусом по адресу: Химкинский бульвар д.23. погибших нет. информация по пострадавшим уточняется". Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию в твиттере: "Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения".



Развитие сюжета: Ранее 29.12.2017 12:06 Мск
Задержан таксист, спровоцировавший наезд автобуса на остановку в Москве

Ранее 29.12.2017 11:25 Мск
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29.12.2017 10:39 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.12.2017 10:21 Мск
"Водила явно в шоке, но цел" – очевидцы об автобусе, врезавшемся в остановку в Москве

Ранее 29.12.2017 10:02 Мск
На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку








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МВД: водитель автобуса, врезавшегося в остановку в Москве, не справился с управлением
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