МВД: водитель автобуса, врезавшегося в остановку в Москве, не справился с управлением

В СМИ появилась информация о пострадавших в ЧП с автобусом на северо-западе Москвы. "Лайф" сообщает фамилии трех пострадавших: Глазков Н., 40 лет, Васильев А., 31 год, Симонова И., 52 года.

Появился и первый официальный комментарий МВД. "Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет, по предварительным данным, пострадали 3 человека. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного полицейского главка.

С опровержением информации о погибших выступило и столичное управление МЧС: "В ДТП с автобусом по адресу: Химкинский бульвар д.23. погибших нет. информация по пострадавшим уточняется". Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию в твиттере: "Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения".