"Водила явно в шоке, но цел" – очевидцы об автобусе, врезавшемся в остановку в Москве

В Москве на месте ДТП с автобусом 267-го маршрута очевидцы насчитали нескольких пострадавших. Ранее СМИ сообщили о двоих погибших, но в МВД и МЧС опровергли эту информацию, заявив только о трех пострадавших,обратившихся за медпомощью. Вот что пишет в твиттере пользователь с ником Repvbblica: "Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки". Под фото с места аварии он пишет: "Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел".

Авария произошла в районе 37-го дома по улице Сходненской на северо-западе Москвы. Автобус врезался в остановку. Это уже третий подобный случай за неделю в России и второй в столице. Ранее на Славянском бульваре автобус врезался в подземный пешеходный переход. Четыре человека погибли, 11 пострадали.

Фото: twitter.com/Repvbblica

Фото: twitter.com/Repvbblica