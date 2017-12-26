Следователи проверят версию о неисправности тормозной системы автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве

СКР проверит версию о неисправности тормозной системы автобуса, накануне днем въехавшего в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

Продолжается расследование уголовного дело, возбужденного по этому факту.

"Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведён дополнительный осмотр места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что транспортное средство принадлежит подмосковному перевозчику "Мострансавто". Также в ведомстве подтвердили, что в настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. "Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей", - добавили в столичном управлении СК.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди.

Ранее водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение.

Напомним, что версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.