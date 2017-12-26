Следователи проверят версию о неисправности тормозной системы автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве

в этот день
26.12.17
11:40
В Екб.13:40
Политолог: Пост полпреда президента в ЦФО для Гордеева - это "сдвиг по горизонтали"
В Екатеринбурге охрана Ново-Тихвинского монастыря напала на московских журналистов
"Исторический" выход Комаровой в "онлайн" восприняли со скепсисом
Главное
Британский корабль проследил за российским фрегатом "Адмирал Горшков"

Тема дня
В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 10


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Следствие рассматривает три возможных версии крушения Ан-2 в Нарьян-Маре
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту НАО: есть погибшие
В Госдуме решили снять с россиян "груз долгов"
Юрий Болдырев выступил с обращением к КПРФ
Съезд народно-патриотических сил "выдвинул" Болдырева в президенты. Грудинин отсутствовал из-за проверки в совхозе
Геннадий Зюганов предложил выдвинуть в президенты от КПРФ Павла Грудинина
Путин в Кремле встретился с российскими олигархами
КПРФ объявила о выдвижении Грудинина на выборы президента в 2018 году
Голосование
Верите ли Вы, что в стране начался экономический рост, повысились доходы граждан?

Да, по себе и знакомым вижу, что это так

Роста нет, как и падения

Это не так, мое экономическое положение за последнее время только ухудшилось


Результаты 1462



Новости
26.12.2017 10:46 Мск (12:46 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Следователи проверят версию о неисправности тормозной системы автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2017) | Фото: t.me/breakingmash

СКР проверит версию о неисправности тормозной системы автобуса, накануне днем въехавшего в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.
Читайте также:

Продолжается расследование уголовного дело, возбужденного по этому факту.

"Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, судебно-технические экспертизы, проведён дополнительный осмотр места происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что транспортное средство принадлежит подмосковному перевозчику "Мострансавто". Также в ведомстве подтвердили, что в настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. "Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей", - добавили в столичном управлении СК.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди.

Ранее водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение.

Напомним, что версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.

Другие новости по темам: Москва, автобус, ДТП, славянский бульвар, СКР
26.12.2017 10:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:46 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.12.2017 09:52 Мск
В Москве после ДТП на Славянском бульваре проверили более восьми тысяч автобусов

Ранее 26.12.2017 08:25 Мск
Соседи рассказали о водителе автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве

Ранее 25.12.2017 18:48 Мск
Мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на станции "Славянский бульвар"

Ранее 25.12.2017 18:17 Мск
Московские власти до утра 26 декабря проверят техсостояние всех городских автобусов

Ранее 25.12.2017 16:51 Мск
В Москве возбуждено дело по факту ДТП с автобусом, съехавшим в подземку

Ранее 25.12.2017 16:06 Мск
"Снял с ручника и уже не смог остановить". Водитель автобуса, съехавшего в подземку, рассказал свою версию

Ранее 25.12.2017 16:04 Мск
Автобус въехал в двери мечети в Казани

Ранее 25.12.2017 15:44 Мск
ДТП с автобусом у "Славянского бульвара": версия теракта не рассматривается

Ранее 25.12.2017 15:09 Мск
В Москве автобус вылетел с дороги в подземный пешеходный переход








Добавить комментарий:

Следователи проверят версию о неисправности тормозной системы автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+