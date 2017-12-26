Соседи рассказали о водителе автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве

Соседи водителя автобуса, который попал в ДТП на западе Москвы, рассказали о характере мужчины. По их словам, он всегда был спокойным и не скандалил.

Как признается одна из его соседок, слова которой приводит RT, мужчина не употреблял алкоголь.

"Я ничего плохого о нем сказать не могу, - сказала женщина. - Никто про него плохого не скажет. Он спокойный, уравновешенный, даже голос никогда не повышал".

Водитель автобуса 58-летний Виктор Т. работает за рулем большую часть жизни, сообщает ТК "ЗВезда". С утра, как обычно, прошел медосмотр. Давление у него было в норме, алкоголя и наркотиков в организме не было обнаружено, о чем заявили в Мострансавто.

По данным телеканала, у автобуса, который накануне въехал в подземный переход в центре Москвы, не сработал ни один из тормозов. К такому выводы пришли эксперты после первого осмотра машины. В настоящее время они изучают записи с бортового регистратора и пытаются установить,что стало причиной аварии.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди.

Напомним, водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение.

Версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.