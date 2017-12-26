В Москве после ДТП на Славянском бульваре проверили более восьми тысяч автобусов

В столице провели внеплановую проверку автопарка перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве.

Провести проверку поручил мэр Москвы Сергей Собянин - после того, как автобус подмосковного перевозчика наехал на людей в подземном переходе станции метро "Славянский бульвар".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной мэрии, были проверены автобусы "Мосгортранса" и частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам.

"Специалисты продиагностировали все системы и оборудование, от которого зависит безопасность перевозки пассажиров - это, в частности, двигатели, трансмиссии, тормоза. Кроме того, проверили документы о плановом техническом обслуживании подвижного состава", - сказали в мэрии. Всего к 05:00 26 декабря проверили свыше восьми тысяч автобусов.

"Один из наиболее важных моментов - медицинский осмотр водителей перед выходом на линию. Для этого "Мосгортранс" использует автоматизированную систему предрейсовых осмотров. Каждый день не допускают к работе в среднем 0,4 процента водителей от общего количества (примерно 40 человек)", - рассказали в мэрии. Отмечается, что такой отсев не влияет на работу общественного транспорта.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди.

Ранее водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение.

Напомним, что версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.