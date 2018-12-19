Водитель автобуса, въехавшего в переход у "Славянского бульвара", отправлен в колонию

Суд в Москве приговорил к 4 годам колонии общего режима водителя автобуса, въехавшего в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар".

Виктор Тихонов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Мужчина также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года, сообщает "Интерфакс".

Напомним, авария произошла в прошлом году 25 декабря: автобус вылетел с дороги в подземный пешеходный переход. Четыре человека скончались на месте происшествия, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми граждан получили различные травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Водитель своей вины не признал. При этом следователями с привлечением специалистов было установлено, что автобус технически исправен, а водитель не использовал рабочий и стояночный тормоза.

В полиции, в свою очередь, сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, поскольку пытался избежать столкновения с другим автомобилем.