Мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на станции "Славянский бульвар"

Мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом, съехавшим в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар", сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства.

"В больницах города сейчас находятся девять человек, пострадавших в дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Еще двое отказались от госпитализации. Четыре человека погибли на месте", - говорится в сообщении.

Трое из четырех жертв ДТП к настоящему моменту не определены. Среди пострадавших есть одна несовершеннолетняя. Госпитализированные получили травмы средней тяжести.

На месте происшествия работают все экстренные службы города. Движение в обе стороны Кутузовского проспекта затруднено. Водителей просят объезжать этот участок по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.

Как сообщало Накануне.RU, до утра 26 декабря московские власти намерены проверить техсостояние всех городских автобусов.

Ранее в Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди.

Напомним, водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение.

Напомним, что версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.