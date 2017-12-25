В Москве автобус вылетел с дороги в подземный пешеходный переход

В Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро "Славянский бульвар". Есть пострадавшие, сообщают очевидцы в соцсетях.

В телеграм-канале Mash сообщается, что на данный момент известно о 15 пострадавших. Из них как минимум четверо - без признаков жизни.

РИА Новости передает о четверых погибших, но появилась информация о пятой жертве.

По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда - водитель автобуса не справился с управлением, после того, как его занесло на скользкой дороге.

Водитель задержан.