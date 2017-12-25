Московские власти до утра 26 декабря проверят техсостояние всех городских автобусов

Московские власти проверят техсостояние всех автобусов на внутригородских маршрутах после ДТП с маршрутным автобусом, съехавшим в подземный переход станции "Славянский бульвар". Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"До 5.00 завтрашнего дня будет дополнительно проверено техническое состояние всех автобусов Москвы на внутригородских маршрутах, несмотря на то, что ДТП произошло с подмосковным перевозчиком", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

Как сообщало Накануне.RU, в Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди.

Как сообщало Накануне.RU, водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение.

Напомним, что версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.