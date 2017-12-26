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26.12.2017
экономика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 11


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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Новости
26.12.2017 15:08 Мск (17:08 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Дело о ДТП с автобусом, съехавшим в подземный переход в Москве, передано в Главное следственное управление СКР
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(2017) | Фото: t.me/moscowmap

Дело о резонансном ДТП с маршрутным автобусом, съехавшим в подземный переход вблизи станции "Славянский бульвар" в Москве, передано в Главное следственное управление СК России, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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"Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертных исследований, проводятся необходимые следственные действия. Произошедшему будет дана объективная правовая оценка, направленная, в том числе, на предупреждение аналогичных аварий в сфере пассажирских перевозок", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь в "Группе ГАЗ", куда входит Ликинский автобусный завод, выпустивший автобус-участник ДТП, заявили о том, что "с большей вероятностью" при аварии не была задействована ни одна тормозная система. В ГАЗе отметили, что автобус гарантированно бы остановился, поскольку эта модель транспортного средства оснащена двухконтурной тормозной системой.

"Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", - приводит сообщение пресс-службы компании "Интерфакс".

Также в ГАЗе сообщили, что автобус был новым и был поставлен на учет только в январе 2017 года.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в СКР заявили, что проверят версию о неисправности тормозной системы автобуса, накануне днем въехавшего в подземный переход вблизи станции метро "Славянский бульвар".

Напомним, в Москве возбуждено уголовное дело по факту ДТП спассажирским автобусом, в результате которого в подземном переходе погибли и пострадали люди.

Ранее водитель автобуса, съехавшего в подземный переход на Славянском бульваре Москвы, высказал свою версию ЧП. С его слов, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение.

Версия умышленного ДТП и теракта не рассматривается. Автобус вылетел с остановки на лестницу подземки и остановился только когда застрял.

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26.12.2017 15:08 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:08 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: ГђГ Г­ГҐГҐ 26.12.2017 10:46 Мск
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Дело о ДТП с автобусом, съехавшим в подземный переход в Москве, передано в Главное следственное управление СКР
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