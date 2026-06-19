Седьмой кассационный суд не стал менять решение о национализации "Облкоммунэнерго"

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции тоже встал на сторону Генпрокуратуры по иску о национализации АО "Облкоммунэнерго". Об очередной попытке оспорить решение сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что суд первой инстанции удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход государства акции и доли в уставных капиталах АО "Облкоммунэнерго" и других активов, связанных с "Корпорацией СТС".

Ранее решение пытались обжаловать в Свердловском областном суде, но безуспешно. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции также рассмотрел гражданское дело в отношении бывших министров Свердловской области Алексея Пьянкова и Николая Смирнова, крупных бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, а также других физических и юридических лиц, которые те получили коррупционным путем.

"Получение Биковым и Бобровым объектов энергетической инфраструктуры Уральского региона и дальнейшее лоббирование их коммерческих интересов стали возможны ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных государственных структур, в том числе с бывшим председателем Правления корпорации РАО "ЕЭС" Анатолием Чубайсом", - сообщили в пресс-службе суда.

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции не нашел оснований для отмены судебных актов и оставил их без изменений.

Напомним, что в прошлом месяце Генпрокуратура также добилась изъятия имущества уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва в доход государства. Всего ответчиками проходили 18 человек, среди которых члены семей бизнесменов, экс-директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, партнеры бизнесменов и главы их компаний, бывший министр МУГИСО Алексей Пьянков. Речь идет о земельных участках, автомобилях, недвижимости и денежных средствах на банковских счетах, которые ответчики получили неправомерным путем.