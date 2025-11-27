Бывшему главе "Объединенной теплоснабжающей компании" не разрешили покинуть СИЗО

Бывший гендиректор "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в "Облкоммунэнерго", все же останется под арестом до февраля. Такое решение сегодня принял Свердловский областной суд.

В сентябре силовики задержали топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний. Задержанные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщалось, что речь может идти о целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета.

Были задержаны акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров, глава совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" – "Объединенной теплоснабжающей компании" Артем Носков и экс-руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. В дальнейшем Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под арест всех, кроме Носкова – он был освобожден в зале суда.

В середине ноября суд продлил Антону Боликову срок содержания под стражей до 15 февраля 2026 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат Боликова подал апелляцию и просил избрать для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако облсуд, изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, не нашел оснований для отмены ареста. Бывший глава "Объединенной теплоснабжающей компании" будет встречать новый год в СИЗО.

Напомним, Антон Боликов проходит фигурантом по тому же делу, что и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров. Им также продлили арест до следующего года.