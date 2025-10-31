Экс-супруге Чемезова продлили домашний арест до декабря

Находящаяся под следствием экс-супруга бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирина Чемезова продолжит оставаться под домашним арестом. Такое решение сегодня вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, что руководитель свердловского отделения "Союза женщин России" проходит обвиняемой по делу о мошенничестве. Сообщалось, что речь может идти о нецелевом использовании гранта областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В сентябре Чемезову отправили под домашний арест, срок которого истекал 1 ноября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, следствие вышло с ходатайством о продлении меры пресечения. По решению Верх-Исетского суда срок домашнего ареста продлен до 1 декабря 2025 года. Также Ирина Чемезова обязана соблюдать все ранее установленные судом запреты.

Стоит отметить, что ее бывший муж – свердловский экс-вице-губернатор Олег Чемезов – сейчас находится в СИЗО по другому делу о мошенничестве.