Акции АО "Облкоммунэнерго" перешли в собственность государства

Судебные приставы перевели в собственность государства акции свердловского АО "Облкоммунэнерго" в рамках дела по национализации. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП.

В результате принятых мер в доход государства обращено более 2,1 млрд акций компании, а также доли в уставных капиталах нескольких десятков организаций.

"В Главном межрегиональном (специализированном) управлении на принудительном исполнении находились исполнительные документы в отношении АО "Облкоммунэнерго" и связанных с ним юридических и физических лиц. В рамках нескольких исполнительных производств по данному делу судебные приставы ГМУ ФССП России продолжают принимать комплекс мер принудительного характера в соответствии с законодательством об исполнительном производстве", - сообщает пресс-служба.

Напомним, 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства 75% акций АО "Облкоммунэнерго", принадлежащих АО "СУЭНКО". Ответчиками по иску выступали ныне находящиеся под следствием бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его экс-супруга Ирина, осужденный за взятку экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, а также другие физические и юридические лица.

В конце ноября Ленинский райсуд удовлетворил и второй иск Генпрокуратуры о национализации активов уральских бизнесменов Бикова и Боброва.

Позднее в Свердловский областной суд поступило 17 апелляционных жалоб от ответчиков и третьих лиц, чьи интересы были затронуты вынесенным решением. Рассмотрение апелляций назначено на 26 января 2026 года.