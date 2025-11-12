Председатель совета директоров "Корпорации СТС" встретит новый год в СИЗО

Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных встретит новый 2026 год в СИЗО. Такое решение сегодня принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Черных и других топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний задержали в сентябре. Она, а также акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров и еще несколько человек обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что речь может идти о целой ОПГ.

Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. 24 сентября Верх-Исетский райсуд отправил Татьяну Черных в СИЗО до 15 ноября. Решение об аресте было обжаловано, но безуспешно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, следствие вышло с ходатайством о продлении Черных меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд принял решение о продлении ареста до 15 февраля 2026 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Стоит отметить, что на этой неделе в Екатеринбурге стартовал процесс по второму иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов уральских олигархов. Среди ответчиков значатся бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных. Все, кроме Бикова, сейчас находятся под арестом.