Акционер "Корпорации СТС" Бобров останется в СИЗО до февраля 2026 года

Акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, продолжит оставаться под арестом до следующего года.

Бобров проходит обвиняемым по тому же делу, что и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, которую сегодня также оставили в СИЗО до февраля. Сегодня же Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста Алексею Боброву.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, под стражей Бобров будет находиться до 15 февраля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано.

На этой неделе в Екатеринбурге стартовал процесс по второму иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов уральских олигархов. Среди ответчиков бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных. Все они, кроме Бикова, находятся под арестом по делу о мошенничестве.

Напомним, что в октябре суд оставил Боброва под стражей, хотя его защита предлагала залог в 44 млн рублей.