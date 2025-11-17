Защита экс-вице-губернатора Чемезова обжаловала продление ареста

Защита бывшего вице-губернатора Олега Чемезова обжаловала постановление Центрального районного суда Челябинска о продлении меры пресечения в виде ареста. Об этом рассказала его адвокат Мария Кирилова.

Напомним, что в СИЗО Чемезов должен пробыть до 15 февраля 2026 года. До этого он находился в Екатеринбурге, но в ночь с 3 на 4 ноября его этапировали в СИЗО-7 Челябинска. По словам адвоката, решение перевезти ее подзащитного подальше от близких, защитников, еще и перед праздниками было принято с целью оказать на него психологическое давление.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

Тогда же в процессе всплыло имя бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева.