Экс-вице-губернатора Чемезова выпустили из СИЗО

Бывшего вице-губернатора Олега Чемезова выпустили из СИЗО в Челябинске. Суд изменил ему меру пресечения на более мягкую - домашний арест.

Как рассказал Накануне.RU его адвокат Николай Бердников, под домашним арестом Чемезов пробудет до 15 февраля. Однако, вполне вероятно, что Новый год он справит не в кругу семьи, а в больнице. Якобы состояние его здоровья сильно ухудшилось. В связи с этим, защита собирается обжаловать и это решение, настаивая на еще более мягкой мере пресечения.

"Защита Чемезова О.Л. согласна с постановлением суда в части отмены в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако полагаем, что эта мера пресечения должна быть заменена на более мягкую – на подписку о невыезде либо на запрет определенных действий, так как в условиях домашнего ареста подзащитному не возможно будет своевременно получать жизненно необходимую ему медицинскую помощь. В связи с чем защитой будет рассмотрен вопрос об обжаловании судебного решения", - рассказал Бердников.

Ранее адвокат бывшего чиновника Мария Кирилова рассказывала, что в СИЗО Чемезов не может соблюдать предписанный врачом режим питания, не обеспечен необходимыми лекарствами и не проходит надлежащее наблюдение у врачей. Из-за этого он выглядел совсем плохо: бледный, медленно передвигается и еще больше похудел, что для его состояния критично. Позднее она сообщила о результатах врачебной комиссии, которая отметила признаки рецидива заболевания обвиняемого.

Бердников добавил, что адвокаты, еще с сентября, когда Чемезова поместили в СИЗО, неоднократно предоставляли медицинские документы в суды, напоминали о тяжелом и постоянно ухудшающемся состоянии здоровья подследственного и необходимости его экстренного лечения, которое невозможно в условиях нахождения его в следственном изоляторе. Однако в удовлетворении ходатайств адвокатов следователями и судами каждый раз отказывали.

"Такие отказы сторона защиты оценивает как необоснованные, необъективные и противоречащие закону. В связи с чем длительное время Чемезов О.Л. не получал медицинскую помощь. Его конституционное право на охрану здоровья и получение медицинской помощи грубо нарушено", - добавил Бердников.

В СИЗО Чемезов должен был пробыть до 15 февраля 2026 года. До этого он находился в Екатеринбурге, но в ночь с 3 на 4 ноября его этапировали в СИЗО-7 Челябинска.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения. Тогда же в процессе всплыло имя бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Позднее бывший министр ЖКХ Николай Смирнов рассказал о роли экс-губернатора в деле "Облкоммунэнерго".