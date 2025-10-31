Генпрокуратура еще один иск о конфискации активов Бикова и Боброва в доход государства

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход государства активов ряда бизнесменов и компаний. Среди ответчиков - бизнесмены Артем Биков, Алексей Бобров, а также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров корпорации СТС Татьяна Черных

Это следует из материалов картотеки суда.

Дело принято к производству, предварительное заседание назначено на 11 ноября.

Всего в деле 15 физических лиц и три юридических лица - ООО "Базфорс", ООО "Предприятие проектного финансирования" и ООО "ТЭА". Еще 16 компаний привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, среди них "Ямалкоммунэнерго", "Нижневартовская Энергосбытовая Компания", "Энергоинвест", "Гыдакоммунэнерго", "Ямал Экология", "Водный союз", "Агропромкредит" и другие.

10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о национализации активов Боброва и Бикова. Материалы иска составили 300 томов и спустя несколько долгих дней рассмотрения иска Генпрокуратуры суд постановил удовлетворить его и обратить в доход РФ имущество ответчиков – акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также взыскать со всех ответчиков суммарно 2 млрд 129 млн 693 тысяч 550 штук обыкновенных акций различных компаний. Всего в иске было указано 37 ответчиков и 117 третьих лиц.

На минувшей неделе поступила первая жалоба на это судебное решение.

Напомним, что Алексей Бобров, а также другие ответчики по иску ГП – председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сейчас находятся под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.