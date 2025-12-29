"Я заложник ситуации": Ирина Чемезова прокомментировала обвинения в мошенничестве

Бывшая супруга экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова - Ирина Чемезова прокомментировала обвинения по своему делу о мошенничестве. По ее словам, она является заложником уголовного дела ее супруга, от чего страдает вся ее многодетная семья.

Руководитель свердловского отделения "Союза женщин России" проходит обвиняемой по делу о мошенничестве, которое связано с пляжем Tava на берегу озера Таватуй, созданным ее компанией "Новый мир" с помощью грантов областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В сентябре Чемезову отправили под домашний арест, а в ноябре продлили меру пресечения. Сегодня, 29 декабря, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга стартует процесс по ее делу.

"Грант по субсидиям предполагал полный возврат денежных средств, и в соглашении это прописано. Соответственно, налицо гражданско-правовые отношения. Более того, в моем деле нет гражданско-правовых отношений, потому что все финансовые отчетности полностью сданы в срок, финансовая экспертиза не показала никаких хищений денежных средств, гранд реализован в полном объеме, в этом году на проекте у нас уже были туристы. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, национальные проекты созданы для поддержки бизнеса для развития туризма, но на моем примере мы видим обратную ситуацию", - заявила в суде Ирина Чемезова.

Ирина Чемезова выразила надежду, что вскоре "весь этот ужас" закончится и ее семья продолжит помогать стране и обществу. Она также добавила, что они с супругом всегда поддерживали политику президента и государства, однако, то, что сейчас происходит - это "беспрецедентная ситуация давления на многодетную семью внутри российского государства".

"Нам непонятно обвинение, мне непонятно мое обвинение. Гранты полностью по первому требованию департамента по туризму Свердловской области возвращены в полном объеме, мы могли бы это сделать раньше, но многочисленные проверки департамента не показали никаких нарушений с нашей стороны. Поэтому надеемся только на добросовестность порядочность, а главное, независимость суда", - отметила Чемезова.

Напомним, что Олег Чемезов сейчас находится в СИЗО по другому делу о мошенничестве.