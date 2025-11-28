"Кого нельзя трогать": Николай Смирнов рассказал о роли бывшего губернатора Куйвашева в уголовном деле "Облкоммунэнерго"

Бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, обвиняемый в получении взяток, дал показания против экс-губернатора региона Евгения Куйвашева. Об этом рассказала адвокат бывшего вице-губернатора Олега Чемезова Мария Кирилова, которого, по ее словам, хотят сделать "козлом отпущения" по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва.

Напомним, что Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения. Однако, со слов адвоката, исходя из показаний Смирнова, все обвинения в сторону ее подзащитного являются лишь домыслами, в то время как все важные для уголовного дела документы и совещания подписывали и проводили именно бывший глава Среднего Урала и тогда еще председатель правительства региона Анатолий Гредин.

Якобы еще в 2011 году Гредин инициировал процедуру приватизации "Облкоммунэнерго", так как компания находилась в "глубокой финансовой коме" и по вопросам передачи 75%-1 акция в частные руки постоянно проходили совещания, в том числе с участием Куйвашева (губернатор Свердловской области с мая 2012 года).

"Решения о передаче "Облкоммунэнерго" в частные руки принималось не Чемезовым, а непосредственно председателем правительства Свердловской области. Законность процедуры была проверена ФАС и Арбитражным судом региона, но в данный момент проверяется следственными органами, которые получили показания от Смирнова, преследуемого за взятки, в которых он называет действия Куйвашева преступлением", - заявила Кирилова.

По ее словам, из показаний Смирнова следует:

решение о заключение концессионных соглашений с ОТСК, основные их параметры, в том числе сумму, подлежащую выплате из бюджета Свердловской области, принимал Куйвашев;

Куйвашев звонил Смирнову и требовал заключить концессии именно на утвержденных им условиях;

именно Куйвашев принимал решения об увеличении размера платы концедента до объявления конкурса выше величины, которая была необходима;

в декабре 2023 года Куйвашев дал распоряжение об оплате ОТСК платы концедента за 4 квартал 2023 года, что, по мнению Смирнова, было сделано незаконно;

именно Куйвашеву ОТСК писали письма о необходимости получения субсидии, и именно Куйвашев ставил на этих письмах положительные визы;

именно Куйвашев дал поручение довести до Министерства ЖКХ лимиты субсидий на погашение задолженности по ТЭР, равных заявке только ОТСК;

именно Куйвашев дал распоряжение провести дополнительный конкурс для довыплаты субсидий ОТСК.

Кирилова отметила, что только 25 сентября текущего года при уже третьем допросе Смирнов стал давать показания против Чемезова. Речь идет о постановлении правительства региона о закреплении условий и порядка получения субсидий для компаний, предоставляющих коммунальные услуги населению, за подписью экс-вице-губернатора, которое, по версии следствия, и указывает на вину Чемезова. Однако в последних показаниях экс-министра ЖКХ документ "превратился" уже в "указание по "легализации" возможности и порядка предоставления субсидий" именно ОТСК.

При этом Смирнов сам подчеркнул, что не стал выполнять указания Чемезова и составил иное постановление, чтобы на субсидии могли претендовать и другие компании. Таким образом, в 2023 году кроме ОТСК субсидии также получил и "Водоканал".

"Остальные показания Смирнова основаны на его домыслах и субъективном восприятии действительности, обосновывая общение Чемезова с Бобровым и Биковым тем, что они ранее были знакомы, Смирнов делает выводы о каких-то возможных преференциях компаниям Боброва и Бикова. В настоящий момент следствие находится в затруднительном положении, с одной стороны приватизацией и субсидированием занимались Куйвашев и другие представители власти, с другой стороны их, по понятным причинам, трогать нельзя, а с третьей стороны нет никаких доказательств против Чемезова, потому что во времена приватизации и заключения концессий он не работал в Свердловской области, а требование проработать порядок и условия получения субсидий и подготовить соответствующее постановление правительства Свердловской области, которое до настоящего момента действует и никем незаконным не признавалось, нельзя просто назвать незаконным и обвинить в мошенничестве", - заявила адвокат.

Кирилова также рассказала, что после этапирования ее подзащитного 4 ноября из Екатеринбурга в Челябинск, только накануне и только после публикаций СМИ был запланирован допрос самого Чемезова. Стоит отметить, что СИЗО №7, где сейчас находится экс-вице-губернатор - это уникальный следственный изолятор, находящийся на территории УФСБ и не граничащий со внешним миром.

"В СИЗО № 7 не содержатся "простые" обвиняемые. Складывается ощущение, что следствие боится показаний Чемезова, который не собирается становиться козлом отпущения только потому, что приватизировалось Облкоммунэнерго на основании решения правительства Свердловской области, а субсидии выдавались по постановлению экс-губернатора Куйвашева, по которому давно стоит вопрос – с чьей помощью он избежал ответственности за свои действия?" - добавила Мария Кирилова.