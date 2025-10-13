Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных останется в СИЗО

Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных останется под стражей. Такое решение сегодня вынес Свердловский областной суд.

Напомним, Черных и других топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний задержали в сентябре. Задержанные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. 24 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Татьяну Черных в СИЗО до 15 ноября.

Решение об аресте было обжаловано. Сегодня, 13 октября, апелляцию рассмотрел Свердловский облсуд.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции оставил председателя совета директоров "Корпорации СТС" Татьяну Черных под стражей", - заявили в пресс-службе суда.

Стоит отметить, что сегодня же суд рассмотрит апелляцию на арест акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва, задержанного вместе с Татьяной Черных. Бобров имеет двойное гражданство Австрии, он признавал это сам. На минувшей неделе суд вынес решение о национализации активов Алексея Боброва и его бизнес-партнера Артема Бикова.