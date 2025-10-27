Гендиректор "Облкоммунэнерго" якобы увёл из бюджета Нижнего Тагила 20 миллионов

Гендиректора "Облкоммунэнерго" Дмитрия Буданова обвиняют в хищении более 20 млн руб. Это якобы случилось в Нижнем Тагиле.

По версии следствия, Буданову и его пока что неназванным подельникам удалось вывести из бюджета Нижнего Тагила 20 млн руб. якобы на исполнение концессии. Она предусматривала создание мусоросортировочного комплекса, нового полигона твёрдых коммунальных отходов, более 190 площадок накопления ТКО, а также реконструкцию двух существующих полигонов ТКО ("Рогожинский" и полигон в селе Покровское), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Находящийся в розыске Буданов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве) и Артёма Бикова.