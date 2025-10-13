Алексея Боброва оставили под арестом, хотя защита предлагала залог в 44 миллиона

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва и принял решение оставить его под стражей, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Бобров участвовал в процессе по видеосвязи. Перед началом он заявил, что плохо слышит, и попросил судью говорить погромче. На заседании стало известно, что потерпевшим по делу пока никто не признан - такие данные представило следствие.

Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения - домашний арест, залог в 44 млн рублей или запрет определенных действий. Как было озвучено в суде, на счета Боброва и его семьи наложен арест, ему запрещен выезд из России. Ему уже сняли квартиру в Екатеринбурге, где он мог бы отбывать домашний арест. Интересный факт - по словам защитника, квартиру для Боброва сняли ещё в июле 2025 года - то есть за несколько месяцев до его задержания. Адвокат отметил, что Бобров сам явился к следователю для дачи показаний и не скрывался.

Алексей Бобров заявил, что во всем согласен со своим адвокатом. На предложение судьи добавить что-то от себя, он отказался. В свою очередь, прокурор заявила, что арест Боброва является законным и обоснованным. По мнению представителя ведомства, фигурант может скрыться или оказать давление на свидетелей по делу.

Областной суд, изучив доводы апелляции, постановил: оставить решение районного суда без изменений по существу. Алексей Бобров останется под стражей до ноября.

После заседания адвокат Боброва отказался от каких-либо комментариев, заявив, что у него "нет на это полномочий".

Боброва и других топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний задержали в сентябре. Задержанные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. 24 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил Алексея Боброва в СИЗО до 15 ноября.

Известно, что Бобров имеет двойное гражданство Австрии, он открыто признавал это сам. Однако на суде по мере пресечения бизнесмен заявил, что у него российское гражданство.

Ранее сообщалось, что показания на фигурантов, в том числе Боброва, дал экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сам обвиняется в получении взятки. На прошлой неделе дело Смирнова направили в суд.

Кроме этого, в минувшую пятницу Ленинский районный суд вынес решение о национализации активов Алексея Боброва и его бизнес-партнера Артема Бикова.