Председателя совета директоров "Корпорации СТС" оставили в СИЗО до февраля

Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных все же останется в СИЗО до зимы 2026 года. Такое решение сегодня вынес Свердловский областной суд.

Черных проходит обвиняемой по тому же делу о мошенничестве в особо крупном размере, что и акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров и бывший гендиректор "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. Всем им также продлили арест до следующего года. Накануне была рассмотрена апелляция адвоката Боликова, в итоге последнему не разрешили покинуть СИЗО.

В ноябре Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Татьяне Черных срок содержания под стражей. Однако это постановление было обжаловано адвокатами обвиняемой: они просили меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, рассмотрев доводы апелляции и заслушав стороны по делу, облсуд оставил постановление без изменений. Председатель совета директоров "Корпорации СТС" останется в СИЗО до 15 февраля 2026 года.

Напомним, на этой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Черных также фигурировала в иске.