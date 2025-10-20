Судебное решение о национализации активов Бикова и Боброва обжаловано

Решение суда о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва обжаловано.

Напомним, 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о национализации активов Боброва и Бикова. Процесс стартовал 22 сентября, материалы иска составили 300 томов. В итоге суд постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры, которая требовала обратить в доход РФ имущество ответчиков – акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО".

Также в доход государства суммарно со всех ответчиков будут взысканы 2 млрд 129 млн 693 тысяч 550 штук обыкновенных акций различных компаний. Всего в иске было указано 37 ответчиков и 117 третьих лиц.

На минувшей неделе поступила первая жалоба на это судебное решение. Как сообщается в электронной картотеке Ленинского райсуда, ее подал один из ответчиков, кто именно – не уточняется. Жалоба была зарегистрирована в минувшую пятницу, 17 октября. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, что Алексей Бобров, а также другие ответчики по иску ГП – председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сейчас находятся под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.