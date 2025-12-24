Апелляции по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго" рассмотрят в 2026 году

Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго". Это произойдет уже в 2026 году.

Напомним, 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства 75% акций АО "Облкоммунэнерго", принадлежащих АО "СУЭНКО". Ответчиками по иску выступали ныне находящиеся под следствием бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и его экс-супруга Ирина, осужденный за взятку экс-министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, а также другие физические и юридические лица.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, всего поступило 17 апелляционных жалоб от ответчиков и третьих лиц, чьи интересы были затронуты вынесенным решением. Рассмотрение апелляций назначено на 26 января 2026 года. Как и основной процесс, все будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, что в конце ноября Ленинский райсуд удовлетворил и второй иск Генпрокуратуры о национализации активов уральских бизнесменов Бикова и Боброва.