25 Ноября 2025
в россии
Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры о национализации активов уральских бизнесменов

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

В этот раз в иске фигурировало почти два десятка ответчиков, среди которых были Биков с Бобровым, а также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных. Судебный процесс о национализации стартовал 11 ноября. Уже по традиции его закрыли от СМИ.

Суд по национализации активов Бикова и Боброва(2025)|Фото: Накануне.RU

Сегодня, 25 ноября, суд вынес решение: иск Генеральной прокуратуры удовлетворить.

"Акции и доли уставного капитала ответчиков обращены в доход государства в заявленных требованиях", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга уже выносил решение о национализации ряда активов Боброва и Бикова. Тогда процесс также проходил в закрытом режиме. Сам Алексей Бобров, а также Олег Чемезов и Татьяна Черных сейчас находятся в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Теги: национализация, Биков, Бобров, Генпрокуратура, ответчики, иск, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2025 08:41 Мск В Екатеринбурге стартовал процесс по второму иску Генпрокуратуры о национализации активов Бикова и Боброва

