Фигуранту дела о мошенничестве в "Облкоммунэнерго" продлили арест до февраля

Бывший гендиректор "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в "Облкоммунэнерго", останется под арестом до февраля следующего года. Такое решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, в сентябре силовики задержали топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний. Задержанные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Сообщалось, что речь может идти о целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета.

Были задержаны акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров, глава совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" – "Объединенной теплоснабжающей компании" Артем Носков и экс-руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. В дальнейшем Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под арест всех, кроме Носкова – он был освобожден в зале суда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Верх-Исетский суд продлил Антону Боликову срок содержания под стражей. Мера пресечения продлена до 15 февраля 2026 года. Постановление пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в областном суде.

Боликов проходит фигурантом по тому же делу, что и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров. Накануне им также продлили арест до февраля следующего года.