Обвиняемого по делу о мошенничестве в "Облкоммунэнерго" оставили под арестом

Бывший гендиректор "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в "Облкоммунэнерго", останется под арестом. Такое решение сегодня принял Свердловский областной суд.

В сентябре силовики задержали топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний. Задержанные обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета.

Были задержаны акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров, глава совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" – "Объединенной теплоснабжающей компании" Артем Носков и экс-руководитель "Объединенной теплоснабжающей компании" Антон Боликов. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу всех, кроме Носкова – он был освобожден в зале суда.

В понедельник Свердловский областной суд рассмотрел апелляции на арест Черных и Боброва – оба останутся в СИЗО до ноября. А сегодня была рассмотрена жалоба на арест Боликова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в итоге решение райсуда оставлено без изменений. Антон Боликов продолжит находиться под стражей.

Напомним, что показания на фигурантов дела "Облкоммунэнерго" дал экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сам обвиняется в получении взятки. На прошлой неделе дело Смирнова направили в суд. Кроме этого, в минувшую пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о национализации активов Алексея Боброва и его бизнес-партнера Артема Бикова.