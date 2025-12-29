Супруга свердловского экс-вице-губернатора рассказала в суде, что хочет устроиться на работу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Ирины Чемезовой (Чемезовы официально разведены, но жили в гражданском браке).

Руководитель свердловского отделения "Союза женщин России" проходит обвиняемой по делу о мошенничестве, которое связано с пляжем Tava на берегу озера Таватуй, созданным ее компанией "Новый мир" с помощью грантов областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В сентябре Чемезову отправили под домашний арест.

Сегодня, 29 декабря, состоялось первое заседание по делу, которое начали рассматривать по существу. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, заседание началось с 1,5-часовой задержкой. Как пояснила судья, это было связано с тем, что у Чемезовой не оказалось при себе нужных документов. Когда последняя съездила за ними, суд наконец начался.

Первым вопросом стало продление меры пресечения. Домашний арест Чемезовой заканчивался 1 января 2026 года. Как заявил прокурор, оснований для изменения меры пресечения нет, но есть необходимость продлить домашний арест до июня 2026 года. Сама Ирина Чемезова возразила и сослалась на то, что "не может выполнять свои родительские обязанности". По ее словам, так как счета семьи арестованы, ей нужно устроиться на работу, чего она не может сделать, находясь под домашним арестом. Чемезова заверила, что скрываться она не собирается.

"Виновной себя не считаю. Избирать меру пресечения многодетной матери детей, отец которых сейчас находится в СИЗО, считаю нерациональным", - отметила Ирина Чемезова.

Она заявила, что следователь и ФСИН якобы разрешили ей ездить с детьми по делам, в том числе в больницу. Это крайне удивило судью, ведь суд не давал Чемезовой разрешения покидать жилье, где она находится под домашним арестом. Также Чемезова подтвердила, что у нее до сих пор есть недвижимость за рубежом.

"Но она сейчас выставлена на продажу", - уточнила подсудимая.

В заключение она пообещала вовремя являться на все заседания. Однако суд эти доводы не убедили. Домашний арест продлен до 17 июня 2026 года.

Также в ходе заседания выяснилось, что потерпевшей и свидетелем по делу проходит Эльмира Туканова, возглавлявшая департамент туризма Свердловской области и этой осенью ушедшая в отставку. Обыски по делу проводились в июле 2025 года. Как прозвучало в ходе заседания, изначально Чемезова была свидетелем по делу, ее допрашивали в этом статусе. Однако в сентябре ей было предъявлено обвинение и назначен домашний арест.

Всего дело Ирины Чемезовой насчитывает 14 томов.

Стоит отметить, что бывший муж обвиняемой – свердловский экс-вице-губернатор Олег Чемезов – сейчас находится в СИЗО Челябинска по другому делу о мошенничестве. Кроме этого, бывшие супруги выступали ответчиками по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго".