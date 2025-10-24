Компания Боброва, ремонтирующая памятники в Екатеринбурге, перешла государству

Процесс национализации компаний Артема Бикова и Алексея Боброва продолжается. Накануне стало известно о переходе в собственность государства компании "Деловой дом на Архиерейской", которой, по данным базы Лик:Эксперт, через ООО "Офисный центр Парус" владел Бобров.

Компания занимается выкупом и восстановлением памятников в уральской столице. О переводе и принадлежности бизнесмену сообщает ЕАН со ссылкой на ЛИК:Эксперт и ЕГРЮЛ. Таким образом, на 23 октября государству отошли уже 17 компаний, бенефициарами которых считаются предприниматели. Среди них также "Профит", "Ударник", "Земля Сажинская", "Рябина", "Базис", "Юнимоторс", "Рейн" и "Запсибавто", зарегистрированные по всему Уральскому федеральному округу.

Среди отреставрированных компанией памятников: Усадьбы купчихи Бородиной и Блохиной, "Здание земской школы", "Первый дом купца Ошуркова" и "Господский дом на территории завода "Тонус".

10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о национализации активов Боброва и Бикова. Материалы иска составили 300 томов и спустя несколько долгих дней рассмотрения иска Генпрокуратуры суд постановил удовлетворить его и обратить в доход РФ имущество ответчиков – акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также взыскать со всех ответчиков суммарно 2 млрд 129 млн 693 тысяч 550 штук обыкновенных акций различных компаний. Всего в иске было указано 37 ответчиков и 117 третьих лиц.

На минувшей неделе поступила первая жалоба на это судебное решение.

Напомним, что Алексей Бобров, а также другие ответчики по иску ГП – председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных и экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сейчас находятся под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.