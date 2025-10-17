Бывший свердловский вице-губернатор Чемезов продолжит отбывать арест

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов продолжит отбывать свой арест. Такое решение сегодня принял областной суд.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

В конце сентября Олег Чемезов был арестован Верх-Исетским судом Екатеринбурга до 15 ноября текущего года. Тогда же в процессе всплыло имя бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Адвокат Чемезова обжаловала его арест в Свердловском областном суде. Сеголня апелляция была рассмотрена в закрытом заседании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а судебный акт – без изменения. Олег Чемезов останется в СИЗО.

Напомним, что на этой неделе облсуд оставил под арестом других фигурантов громкого дела: акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва, главу совета директоров корпорации Татьяну Черных и экс-руководителя "Объединенной теплоснабжающей компании" Антона Боликова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о национализации активов Алексея Боброва и его бизнес-партнера Артема Бикова.