Суд национализировал коммунальные активы уральских олигархов Бикова и Боброва

Ленинский районный суд вынес решение о национализации активов бизнесменов Алексей Боброва и Артема Бикова. Процесс длился семь дней, а материалы иска составили 300 томов.

Сегодня процесс, как и в предыдущие дни, было решено закрыть от СМИ. Каждый день участники находились в зале суда с раннего утра и до позднего вечера. Два дня длилось предварительное заседание, на третий раз рассмотрение дела было начато с начала из-за привлечения еще одного третьего лица, однако фирма это или человек - неясно. 6, 8 и 9 октября судья объявлял перерыв, к делу пытались приобщить больше 40 коробок с документами ответчиков и третьих лиц в подтверждение их позиции, однако судья отказал, было подано 55 жалоб.

И наконец - на седьмой день 10 октября было принято решение. Суд постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры.

Процесс затянулся, так как иск насчитывает более 300 томов. В нем указано 37 ответчиков, среди которых Артем Биков, его сын Борис Биков (еще один сын и некая Ирина Бикова - указаны в иске как третьи лица), Алексей Бобров (его члены семьи также фигурируют как третьи лица), ООО "Корпорация СТС", председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, экс-министр МУГИСО Алексей Пьянков, экс-министр минЖКХ региона Николай Смирнов и экс-вице-губернатор Олег Чемезов.

Также в иске 117 третьих лиц, среди которых как организации - АО "Облкоммунэнерго" и многие другие, так и люди - сын Николая Смирнова Алексей, некая Инна Смирнова, совершеннолетние дети и другие родственники Чемезова и так далее. Девять третьих лиц в картотеке скрыты.

15 сентября стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Бикова и Боброва. Речь идет, в том числе, о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона АО "Облкоммунэнерго", которое перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с Биковым и Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах, и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области) и Олега Чемезова (экс-вице-губернатор региона).

Как указано в иске Генпрокуратуры, доходы от продажи коммунальных ресурсов бизнесмены Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводили на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестировали в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов.

Кроме того, по данным ведомства, под видом фиктивных займов они "вывели за границу часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд рублей".