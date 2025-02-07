Историк Соколов хотел отправиться на СВО, но ему отказали

Историк Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки и возлюбленной, хотел отправиться на СВО, но ему отказали. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.

По словам юриста, Соколов неоднократно просил о заключении контракта.

"С самого начала он заявлял, что готов искупить свою вину кровью", - заявил адвокат. Он уточнил, что ученому отказали из-за возраста: предельный возраст для поступления на военную службу - 65 лет, а Соколову уже 68.

Ранее стало известно, что суд в Санкт-Петербурге постановил вернуть орден Почетного легиона историку Соколову, который был осужден за убийство сожительницы - аспирантки СПбГУ.

Резонансное убийство произошло в начале ноября 2019 года. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты. Соколова приговорили к 12,5 годам за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.