Историку Соколову, расчленившему аспирантку, вернут орден Почетного легиона

Суд в Санкт-Петербурге постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, который был осужден за убийство сожительницы - аспирантки СПбГУ. Об этом говорится в тексте приговора ученому, передает ТАСС.

"Мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена Почетного легиона, орден Почетного легиона, принадлежащие Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего", - сказано в документе.

Как известно, историк-расчленитель активно занимался военно-исторической реконструкцией и часто изображал Наполеона Бонапарта. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного легиона за вклад в изучение и популяризацию истории Франции и ее армии.

В июне 2022 года кассационный суд оставил в силе приговор историку Олегу Соколову, осужденному на 12,5 лет за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Напомним, защита историка требовала пересмотра приговора и возвращения дела на повторное расследование, а также проведения повторной психиатрической экспертизы и признания наполеониста находившимся в состоянии аффекта в момент убийства.

Резонансное убийство произошло в начале ноября 2019 года. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты.