09 Января 2025
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Происшествия В России
Фото: president.az

Песков: Кремль заинтересован в расследовании авиакатастрофы в Актау

Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.
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По его словам, сейчас ожидаются результаты работы комиссии, которая занимается расследованием как в Казахстане, так и в Азербайджане, и Россия стремится выяснить причины трагедии. Сразу были даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин.

Песков также отметил, что Владимир Путин дважды общался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Президентом Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в Кремле не слышали, не видели и не знают об оскорблении президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты Владимиром Карасевым, пишет Газета.ру.

До этого член Общественной палаты РФ Владимир Карасев в своем Telegram-канале назвал президента Азербайджана "обиженным" после того, как тот обвинил Россию в причастности к крушению пассажирского лайнера Embraer.

Ильхам Алиев ранее заявил, что за гибель азербайджанских граждан в авиакатастрофе в Актау несет ответственность Россия. Об этом глава Азербайджана сказал на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и человеческого отношения", — подчеркнул Алиев.

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря в Казахстане.

Бортовые самописцы начали расшифровывать в Центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) в Бразилии.

К исследованию "черных ящиков" привлечены эксперты военно-воздушных сил страны, данные будут переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана - агентство, ответственное за анализ и расследование происшествия.

На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России. Окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.

Теги: песков, кремль, авиакатастрофа, алиев, актау


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