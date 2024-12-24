Суд вновь оставил в колонии бывшего замминистра экономики Свердловской области

Суд вновь отказал бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову в замене наказания. Экс-чиновник останется в колонии.

Напомним, Шилиманова признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Судом было установлено, что он выступил посредником в передаче взяток экс-главе особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову.

В июле 2021 года бывший заместитель министра экономики Свердловской области получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей. В октябре 2024 года Шилиманов обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Но ему было отказано.

Тогда он подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, пересмотра постановления ему добиться не удалось. Неотбытый срок наказания у Михаила Шилиманова на сегодняшний день составляет 4 года, 1 месяц и 6 дней.