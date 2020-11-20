В Екатеринбурге назначена дата суда по делу бывшего директора "Титановой долины" и экс-замминистра

Октябрьский районный суд Екатеринбурга начнет рассмотрение резонансного уголовного дела экс-гендиректора "Титановой долины" Артемия Кызласова и бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе суда, первое заседание состоится 2 декабря.

Госчиновника и главу корпорации задержали за коррупцию в особо крупном размере. Кызласову вменяют "вымогательство взятки в особо крупном размере", Шилиманову - "посредничество в передаче взятки". По версии следствия, в прошлом году Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Сначала обоих отправили в СИЗО, но затем выпустили под домашний арест.