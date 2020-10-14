Экс-гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" не сумел отменить свой домашний арест

Суд оставил экс-генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова под домашним арестом.

Напомним, бывший топ-менеджер обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Кызласов был арестован и находился в СИЗО, но летом Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил ему меру пресечения и отпустил сначала под залог в 2,5 млн руб., а затем отправил под домашний арест.

Впоследствии он был продлен до 17 ноября. Адвокат экс-гендиректора подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня она была рассмотрена. В итоге постановление Ленинского райсуда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения.

Напомним, вместе с Артемием Кызласовым задерживали бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Экс-чиновник обвиняется в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Накануне суд также оставил его под домашним арестом.