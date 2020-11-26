Экс-гендиректор "Титановой долины" и бывший замминистра частично признались в коррупции

Бывший гендиректор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов частично признали свою вину на первом заседании в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Между тем, по словам Кызласова, он не имел реальной возможности препятствовать работе предпринимателей в особой экономической зоне, поэтому смысла во взятке он не видит.

Бывший заместитель министра по экономике также признал, что передавал деньги, но не знает, зачем именно.

Госчиновника и главу корпорации задержали за коррупцию в особо крупном размере. Кызласову вменяют "вымогательство взятки в особо крупном размере", Шилиманову - "посредничество в передаче взятки". По версии следствия, в прошлом году Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Сначала обоих отправили в СИЗО, но затем выпустили под домашний арест.

Первое основное заседание по делу намечено на 2 декабря.